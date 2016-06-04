У США почали розслідування стану систем кібербезпеки ФРС

01:19, 04 червня 2016
Світ
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Комітет конгресменів США почав розслідування стану систем забезпечення кібербезпеки Федеральної резервної системи (ФРС) країни.

REUTERS

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За даними агентства, комітет палати представників конгресу з питань науки, космосу та технологій направив лист голові ФРС США Джанет Йеллен, в якому висловив «серйозну стурбованість» здатністю центрального банку захистити конфіденційну фінансову інформацію.

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У листі, зокрема, йдеться про те, що в період з 2011 по 2015 рік американська ФРС піддавалася кібератакам більше 50 разів.

«Ці повідомлення викликають серйозну стурбованість положенням системи кібербезпеки ФРС, в тому числі її здатність запобігати погрози щодо конфіденційної фінансової інформації, що міститься в системі», – йдеться в листі.

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