У Підмосков'ї розбився винищувач МіГ-29, доля пілотів невідома - ЗМІ
10:55, 09 червня 2016Світ
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На землі постраждалих немає.
Винищувач МіГ-29 / УНІАН
Про це з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляють "РИА Новости".
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"Міг-29 розбився в полі біля села Муранове у Пушкінському районі Московської області. Доля двох льотчиків поки невідома. Постраждалих на землі немає", — сказав співрозмовник агентства, додавши, що літак виконував навчально-тренувальний політ.
Офіційно ця інформація поки не підтверджена.
Міг-29 — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, прийнятий на озброєння РФ у 1983 році.
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