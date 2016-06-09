У Підмосков'ї розбився винищувач МіГ-29, доля пілотів невідома - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляють "РИА Новости".

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"Міг-29 розбився в полі біля села Муранове у Пушкінському районі Московської області. Доля двох льотчиків поки невідома. Постраждалих на землі немає", — сказав співрозмовник агентства, додавши, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Міг-29 — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, прийнятий на озброєння РФ у 1983 році.