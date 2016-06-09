МЗС Іраку: бойовики ІДІЛ закладають бомби у Коран

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Ahlu lBayt News Agency.

Джафарі зазначив, що методи, використовувані угрупованням, суперечать самому вченню ісламу.

За його словами, подібні акти осквернення Корану тільки посилять мотивацію іракських військ, які воюють проти угруповання.

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Відзначається, що атака іракських військ на ель-Фаллуджу, яка знаходиться в руках ІД з січня 2014 року, розпочалася 23 травня.

Раніше повідомлялося, що в Іраку з початку операції в ель-Фаллуджі звільнено 29 населених пунктів.