МЗС Туреччини попередив громадян про ризики поїздок до Франції на Євро-2016

У повідомленні, розміщеному на сайті турецького зовнішньополітичного відомства, міститься рекомендація щодо необхідності уникати місць масового скупчення людей і громадського транспорту, передає Анадолу. У міністерстві зазначили, що матчі Євро-2016, де в числі інших буде брати участь і національна збірна Туреччини, пройдуть з 10 червня по 10 липня в Бордо, Лансі, Ліллі, Ліоні, Марселі, Ніцці, Парижі, Сен-Дені, Сент-Етьєні і Тулузі.

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У повідомленні вказується, що у Франції діє режим надзвичайного стану, оголошений владою країни після терактів в Парижі в листопаді 2015 року.

Підкреслюється, що влада Франції вжила особливих заходів безпеки, в районі стадіонів, де будуть проходити матчі, а також у фан-зонах та інших громадських місцях.