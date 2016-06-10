"Ви що, дурні?": німецький журналіст виштовхав під час інтерв'ю пропагандистку каналу "Россия 1" (відео)

Фрагмент інциденту показали в ефірі вечірнього випуску новин 9 червня, передає ТСН.

Журналістка Ольга Скабеєва розпитувала у Зеппеля, чому він називає міністра спорту РФ Віталія Мутка "путінським міністром" та чи платять йому за його матеріали.

Зеппель, у свою чергу, наполягав, що журналісти мають бути незалежними.

"Ви не маєте ніякого відношення до спортсменів. Ви що, друг спортсменів? … Ви не маєте бути другом своєї країни. Тому що ви журналіст, ви має бути незалежними. Ваша країна не має вас цікавити", - заявив він.

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На запитання пропагандистки про те, чому він поводиться агресивно, німецький журналіст назвав працівників російських мас-медіа дурними.

"То му що ви дурні. Ви, російські журналісти, які пишаються своєю країною, ви що, дурні? Вам не треба пишатися, вам треба бути послідовними. Ідіть геть. Я не обговорюю дурні запитання. Ви пов'язли у корупції, ось в чому проблема", - заявив він та виштовхав журналістку за двері свого номера.

На цьому конфлікт не завершився. У сюжеті Скабеєва заявила, що Зеппель вкрав у неї мікрофон та переслідував з півгодини. Утім відео було змонтоване.

Хайо Зеппель - журналіст німецького телеканалу ARD. Він випустив новий фільм-розслідування "Секретна справа про допінг: година ікс для Росії". У ньому були, зокрема, електронні листи між російським міністерством спорту та антидопінговою агенцією у Москві щодо зразків допінгу із серпня 2014 року. У відео йшлося про систематичне застосування допінгу російськими легкоатлетами.