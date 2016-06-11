США продовжили санкції проти низки білоруських чиновників
03:22, 11 червня 2016Світ
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Президент США Барак Обама підписав розпорядження про подовження санкцій проти деяких білоруських чиновників.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
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Санкції США щодо низки представників уряду Білорусі та осіб, причетних до "підривання білоруських демократичних процесів або інститутів", продовжені на рік.
Зазначається, що особи, проти яких запроваджені обмежувальні заходи, "порушують права людини, пов'язані з політичними репресіями". Також вони пов'язані з корупційними процесами, що загрожує національній безпеці і зовнішній політиці США.
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