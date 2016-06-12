У Німеччині депутатам з турецьким корінням, які визнали геноцид вірмен, призначили охорону
МЗС Німеччини рекомендував депутатам з турецьким корінням найближчим часом не відвідувати Туреччину.
Одинадцяти депутатам бундестагу турецького походження, які схвалили резолюцію про геноцид вірмен, забезпечили додаткову охорону поліції після того, як вони почали отримувати на свою адресу образи і погрози, повідомляє РБК з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За даними газети, таке рішення було прийнято за результатами зустрічі євродепутатів з представниками берлінської поліції, поліції Бундестагу та Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.
«Погрози на адресу депутатів турецького походження неприйнятні», — сказав газеті голова МВС Німеччини Томас де Мезьєр. Він підкреслив, що в Німеччині проживає багато вихідців із Туреччини і більшість з них «хороші сусіди і важлива частина суспільства» Німеччини. «Злочинці і екстремісти — поодинокі випадки», — зазначив він.
Раніше видання Spiegel повідомило, що МЗС Німеччини рекомендував депутатам з турецьким корінням найближчим часом не відвідувати Туреччину.
2 червня парламент Німеччини ухвалив резолюцію, що обвинувачує Османську імперію в геноциді вірмен у роки Першої світової війни. Проект резолюції був прийнятий у першому читанні ще навесні 2015 року, але подальше його твердження було відкладено на невизначений термін через небажання погіршувати відносини з Туреччиною.
Після прийняття резолюції Туреччина відкликала свого посла в Німеччині для консультацій. В Анкарі назвали це рішення «історичною помилкою» і звинуватили в події «расистське вірменське лобі».
7 червня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара вживе заходів у відповідь на резолюцію Бундестагу.