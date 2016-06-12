Стрілянина в нічному клубі у Флориді: 20 вбитих, понад 40 поранених
15:14, 12 червня 2016Світ
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Нападник, який був озброєний штурмовою гвинтівкою і пістолетом, захопив у клубі заручників і був убитий під час перестрілки з поліцією.
Влада Флориди розглядає цей напад як теракт / Фото twitter/OrlandoPolice
Поліція Флориди повідомляє про те, що в результаті стрілянини, влаштованої зловмисником в нічному гей-клубі в Орландо, загинуло до 20 осіб.
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Понад 40 осіб, які отримали поранення в клубі "Пульс", доставлені в місцеві лікарні, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Правоохоронці підтвердили, що нападник, який був озброєний штурмовою гвинтівкою і пістолетом, а також мав при собі якийсь вибуховий пристрій, захопив у клубі заручників і був убитий під час перестрілки з поліцією.
Влада Флориди каже, що розглядають цей напад як теракт.
За даними поліції, злочинець не є місцевим жителем і швидше за все діяв сам.
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