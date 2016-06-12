В аеропорту Шанхаю прогримів вибух (фото, відео)

У другому терміналі найбільшого шанхайського міжнародного аеропорту «Пудун» стався вибух.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на Channel NewsAsia.

Наголошується, що вибух стався близько 15.00 за місцевим часом недалеко від стійок авіакомпаній Philippines Airlines і Thai Airways.

В результаті інциденту поранення отримали щонайменше три людини. Вони були відправлені до лікарні. Тяжкість травм постраждалих невідома. На місці працюють співробітники швидкої допомоги і поліції.

Телеканал CCTV повідомляє, що могла вибухнути піротехніка. Свідки кажуть, що вони почули звук пляшки, розбивається і вибухи петард. Правоохоронні органи підтверджують, що інцидент мав місце у другому терміналі в районі C.