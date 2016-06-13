У Китаї потрібно розвивати правову державу - Меркель

Про це у неділю, 12 червня, заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у Пекіні в перший день свого триденного візиту до Китаю, передає Deutsche Welle.

У столиці Меркель вручили почесний титул доктора Нанкінського університету. У своєму виступі Меркель наголосила на важливості надійних правових рамкових умов для стабільності суспільства. Це потрібно й для економічної співпраці з Німеччиною, додала вона.

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"Ядром правової держави є сила права, а не право сильного", - цитує слова канцлерки агенція dpa. За словами Меркель, право не слід використовувати як інструмент влади, натомість воно має бути рівно чинним для всіх, незалежно від політики.

На тлі цього Меркель вказала також і на необхідність вільної роботи неурядових організацій, попри вступ у силу з 2017 року нового закону, за яким спецслужби зможуть контролювати іноземні НУО. "Усі вони роблять свій внесок у порозуміння та в розуміння", - наголосила Меркель.

Канцлерка прибула у супроводі шести міністрів та низки статс-секретарів, аби взяти участь у четвертих німецько-китайських урядових консультаціях.

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Водночас Меркель висловилася за пошук компромісу в конфлікті щодо питання визнання Китаю країною з ринковою економікою. "Жодна людина не зацікавлена в масштабних економічних війнах. Ми не хочемо цього між ЄС та Китаєм. Але це означає й те, що нам слід відверто говорити про наявні проблеми", - цитує Меркель агенція Reuters. "Певна річ, нам слід стежити за тим, щоб мати справедливі умови для конкуренції", - додала вона.

Титул почесного доктора Нанкінського університету Меркель отримала за її внесок у вирішення регіональних конфліктів, у боротьбу проти кліматичних змін та за подолання фінансової кризи 2008 року.