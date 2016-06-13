Екс-дружина стрілка з Орландо назвала його неврівноваженим

За словами жінки, чиє ім'я з міркувань безпеки не розкривається, він неодноразово бив її, коли вони були в шлюбі, пише Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

Вони познайомилися по інтернету близько восьми років тому. Жінка вирішила переїхати до Флориди і вийти заміж за Матіна — це сталося в 2009 році. Спочатку, за її словами, вони жили в шлюбі нормально, потім почалися конфлікти.

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«Він бив мене. Бувало, що він починав бити мене, як тільки прийде додому, бо прання не було закінчене», — розповіла жінка.

Як передає Fox News, колишня дружина Матіна народилася в Узбекистані. Сім'я Матіна приїхала з Афганістану, хоча сам він народився вже в США, в Нью-Йорку. Пізніше його сім'я переїхала у Флориду, в Форт-Пірс. У 2007 році Матін закінчив коледж Indian River State.

«Він здавався нормальною людиною», — сказала жінка, додавши, що він не був дуже релігійним і часто відвідував тренажерний зал.

Зі зброї у нього був дрібнокаліберний пістолет. Згідно з офіційними даними, він мав дозвіл на приховане носіння зброї, будучи ліцензованим охоронцем. Він працював в установі для неповнолітніх правопорушників, перебуваючи в штаті великої приватної охоронної фірми G4S.

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Коли батькам жінки стало відомо про домашнє насильство, вони прилетіли в Форт-Пірс і забрали її. Незважаючи на спроби Матіна вийти на контакт, вони більше не спілкувалися. Шлюб тривав лише кілька місяців, розлучення було оформлене в 2011 році.

Друг Матіна розповів, що після того, як пара розійшлася, молодий чоловік став помітно більше релігійним. За його словами, Матін кілька років тому здійснив паломництво в Мекку. Останній раз вони розмовляли три тижні тому, і жодних ознак того, що Матін готувався до атаки, один не помітив. За його словами, якщо Матін і симпатизував «Ісламській державі», то тримав це при собі.

Сусід Матіна, у свою чергу, розповів, що у нього був трирічний син. Поруч з ним була жінка, за деякими даними, 30-річна Ноор Захі Салман.

Матін регулярно відвідував ісламський центр Форт-Пірса і, за словами імама Шафіка Рахмана, останній раз був там два дні тому. За визнанням імама, він не дуже добре знав Матіна, хоча той часто відвідував центр. Матін регулярно молився разом із своїм батьком і сином.

«Він був самий тихий хлопець, він ніколи не говорив з ким-небудь», — сказав Рахман. «Він прийде, помолиться і піде», — додав імам.