Обсяг світового ринку зброї в 2015 році зріс до $65 мільярдів

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт IHS Global Defence Trade Report, передає РБК.

За оцінкою компанії Englewood, це найбільше щорічне зростання на глобальному ринку озброєнь за останні десять років. Воно сталося після різкого збільшення закупівель з боку Саудівської Аравії. Обсяг імпорту зброї в Ер-Ріяд у 2015 році зріс на 50%, до $9,3 млрд, королівство зайняло перше місце в світі за обсягом імпорту озброєнь. Крім того попит на зброю виріс і в більшості країн Близького Сходу та Південно-східної Азії.

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До збільшення імпорту озброєнь в Саудівську Аравію призвела операція очолюваної нею коаліції в Ємені і протистояння королівства з його регіональним суперником Іраном. Минулого року Ер-Ріяд здійснив закупівлю винищувачів F-15, вертольотів Apache, а також високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів і обладнання для спостереження, йдеться у звіті IHS Global Defence Trade Report.

На другій та третій сходинках — Індія і Австралія.

Єгипет зайняв четверте місце в світі за обсягом імпорту зброї, витративши на закупівлю озброєння майже $ 2,3 млрд в 2015 році, говориться в доповіді. До 2013 року країна витрачала на закупівлі зброї близько $1 млрд на рік.

Згідно з прогнозом IHS, в найближчі три роки в зв'язку з нестабільністю нафтових котирувань, країнам-експортерам нафти доведеться скоротити закупівлі озброєння. «Країни будуть менше витрачати на зброю і більше на операції, намагаючись впливати на події в регіоні», — йдеться в доповіді.

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Автори звіту також прогнозують збільшення Росією, яка наразі є експортером зброї №2 у світі після США, торгівлі з Іраном. Тегеран після ослаблення західних санкцій взявся за оновлення своїх ВПС. Це «велике» починання, яке може коштувати від $40 до $60 млрд, йдеться в доповіді IHS.

Найбільшим експортером озброєнь за підсумками 2015 року залишається США, поставивши зброї та обладнання майже на $23 млрд, з яких товари на $8,8 млрд були спрямовані на Близький Схід. Продажі американських озброєнь зросли за рахунок реалізації літаків і пов'язаних з ними систем.

«В майбутньому, загальний обсяг може перевищити $30 млрд, так як постачання [винищувачів] F-35 починають збільшуватися», — йдеться у звіті.