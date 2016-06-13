"Я зараз помру": в мережі опубліковано останнє листування одного із загиблих в гей-клубі в Орландо з матір'ю

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Daily News.

Перше повідомлення від сина мати отримала в 2:06. "Мамо, я люблю тебе", - написав він. "У клубі стріляють", - додав він пізніше.

Мати спробувала додзвонитися до сина, однак телефон не відповідав. Пізніше хлопець написав, що знаходиться в туалеті.

Схвильована жінка поцікавилася, в якому клубі він перебуває. У відповідь прийшло назва і прохання про допомогу. "Викличте поліцію", "Я помру", - такі слова прийшли на телефон матері.

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Внаслідок подальшого листування стало відомо, що хлопець намагається сховатися від нападника. Примітно, що більшість питань матері до сина в листуванні так і залишилися без відповіді.

Останнє повідомлення хлопець надіслав о 2:51. "Так", - ствердно відповів на запитання матері, чи знаходиться злочинець в одному приміщенні з потерпілими.

Після цього вона написала Едді ще не одне повідомлення, проте відповіді так і не отримала. Протягом більш ніж 15 годин Міна взагалі не отримувала ніяких новин про долю її сина. Лише ближче до ранку вона дізналася, що її син загинув.

Нагадаємо, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. Відомо про 50 загиблих, 53 людини госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.