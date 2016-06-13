США і РФ не тільки уповільнили скорочення ядерних арсеналів, але і модернізують свої потужності - дослідження

Про це в щорічному доповіді 13 червня повідомив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру, інформує "Радіо Свобода".

За даними дослідників, за станом на початок 2016 року серед дев'яти ядерних держав світу стало на 455 ядерних боєголовок менше, ніж роком раніше. Сполучені Штати, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР повинні в цілому 15 000 395 ядерних боєголовок на початку 2016 року, у тому числі 4000 120 розгорнутих боєголовок.

В організації підрахували, що Росія повинна 7000 290 ядерних боєголовок, а США – рівно сім тисяч.

Також, за оцінками, в арсеналі Франції 300 ядерних зарядів, далі в цьому списку Китай (260), Великобританія (215), Пакистан (від 110 до 130), Індія (від 100 до 120), Ізраїль (80) і Північна Корея (10).