На 81 році життя помер найбільш татуйований у світі пенсіонер (фото)
21:24, 17 червня 2016Світ
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Том Леппард помер у будинку для престарілих, у місті Інвернесе в Шотландії.
На свій "леопардовий малюнок" Леппард витратив суму в районі 5,5 тисяч фунтів стерлінгів / Guinness Book of Records
Чоловік помер у віці 80 років, інформує Еспресо.TV з посиланням на The Daily Mail.
Леппард помер у будинку для престарілих, у місті Інвернесе в Шотландії. Популярність він здобув завдяки татуювання у вигляді забарвлення леопарда, нанесеного на усьому тілі.
Повідомляється, що на свій "леопардовий малюнок" Леппард витратив суму в районі 5,5 тисяч фунтів стерлінгів.
Фото: Steve Smith
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