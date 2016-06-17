На 81 році життя помер найбільш татуйований у світі пенсіонер (фото)

Чоловік помер у віці 80 років, інформує Еспресо.TV з посиланням на The Daily Mail.

Леппард помер у будинку для престарілих, у місті Інвернесе в Шотландії. Популярність він здобув завдяки татуювання у вигляді забарвлення леопарда, нанесеного на усьому тілі.

Повідомляється, що на свій "леопардовий малюнок" Леппард витратив суму в районі 5,5 тисяч фунтів стерлінгів.