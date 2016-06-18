Американська система ПРО загрожує Росії - Путін

Про це він сказав на зустрічі з іноземними журналістами, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми приблизно знаємо, у якому році американці отримають нову ракету, яка буде вже не 500 кілометрів, а більше, і з цього моменту вони почнуть загрожувати нашому ядерному потенціалу. Ми по роках знаємо, що буде відбуватися. І вони знають, що ми знаємо", - зазначив президент РФ.

Читайте такожПутін: Росія побоюється, що її "кинуть" в питанні скасування санкцій

"До чого це (розгортання американської ПРО в Європі - ред.) все призведе - я не знаю, але я знаю точно, що ми змушені будемо відповідати. Тільки я вже наперед знаю, що нас будуть звинувачувати в агресивній поведінці, хоча це тільки відповідь. Але ясно, що ми повинні будемо забезпечувати безпеку. Не тільки свою. Нам дуже важливо забезпечити стратегічний баланс в світі", - сказав Путін.

Російський президент також зазначив, що США "не хочуть" співпрацювати з Росією, відкидають її пропозиції і "діють за своїм планом".

"Ви можете мені вірити чи ні, але ми пропонували конкретні варіанти співпраці, вони реально були всі відхилені", - повторив він.

Читайте такожУ МЗС Польщі прокоментували слова Путіна про загрозу ПРО в Європі

Раніше президент РФ заявляв, що Росія буде вимушена приймати заходи у відповідь, щоб мінімізувати "загрозу", яку нібито представляє розміщення елементів ПРО США в Румунії.

Відносини Росії і Заходу сильно погіршилися після російської агресії в Україні і анексії Кримського півострова.

В даний час Росія і країни НАТО посилює військову присутність біля кордонів держав Східної Європи-членів альянсу.