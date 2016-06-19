У Британії зрівнялася число прихильників і супротивників виходу з ЄС - опитування

Менш ніж за тиждень до проведення референдуму у Великобританії щодо виходу країни з ЄС, кількість противників та прихильників такого кроку зрівнялася, повідомляє ZN.ua з посиланням на опитування громадської думки, підготовлений компанією Opinium.

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"Згідно з отриманими даними, 44% британців на запланованому на 23 червня референдумі мають намір виступити за збереження нинішніх відносин між Лондоном та Брюсселем. Рівно стільки ж збираються висловитися за їх розрив. Соціологічне дослідження було проведено з 11 по 17 червня, в ньому взяли участь 2 тисячі осіб", - йдеться в повідомленні.

Найбільше хочуть залишитися в складі Євросоюзу молоді британці віком від 18 до 34 років. А чим старша людина, тим імовірніше, що вона проголосує за вихід країни з ЄС.

Це опитування стало першим соціологічним дослідженням, проведеним після скоєного 16 червня вбивства депутата від Лейбористської партії Джо Кокс. Злочин шокував Великобританію і призвело до того, що всі агітаційні кампанії були припинені.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон назвав вихід Великобританії з Євросоюзу "актом економічного і політичного самоушкодження", який завдасть серйозної шкоди британським авіакомпаніям, виробникам автомобілів та фінансовим компаніям.