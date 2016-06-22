Клінтон: Дональд Трамп доведе до банкрутства Америку

Про це повідомляє Російськ служба Бі-Бі-Сі.

"Ми не можемо дозволити йому довести до банкрутства Америку, ніби США - це ще одне з його казино, що провалилося", - заявила Клінтон у промові перед прихильниками в штаті Огайо.

Клінтон продовжила іронізувати над Трампом, натякаючи на те, що він нездатний керувати економікою. "Він написав безліч книг по бізнесу, але всі вони закінчуються на 11-ій главі", - сказала вона, натякаючи на 11-й розділ закону про банкрутство США.

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Як повідомляє газета Financial Times, недавнє опитування виборців показало, що Трампу вірять більше, ніж Клінтон, коли він каже, що його політика створить у США нові робочі місця. Можливо, цим і була зумовлена обрана Клінтон тактика.

Також Клінтон дорікнула Трампу у зв'язках із Уолл-Стріт і в тому, що він хоче захистити інтереси фінансової еліти США за рахунок простих платників податків.

"Він дасть мільярдерам податкове послаблення в три трильйони доларів, - заявила Клінтон, - він віддасть 120 тисячам багатих американських сімей більше, ніж 120 мільйонів простих американців".

Як повідомляв УНІАН раніше, мільярдер Дональд Трамп, який залишився єдиним кандидатом від республіканців на президентських перегонах в разі свого обрання має намір підвищити податки для багатих.