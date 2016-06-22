ЗМІ: Росія опублікує дані про військові супутники США

Російська делегація на 59-й сесії Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях виступила з пропозицією створити під егідою ООН інформаційну платформу з космічних об'єктів - чинним супутникам і космічного сміття, пишуть "Известия".

З презентацією про можливі кроки щодо формування єдиної бази даних виступив член російської делегації Віктор Шилін. А напередодні керівник російської делегації Віктор Мєшков зробив заяву про те, що Росія також планує зробити відкритий сервіс з інформацією орбітальних даних, тобто надати світовій спільноті свій каталог навколоземних об'єктів. Таким чином, у відкритому доступі виявляться дані, які не публікує у відкритих каталогах командування космічної оборони США. Це каталог NORAD, в якому є дані про понад 45 тис. об'єктів, запущених у космос за всю космічну еру. Кожному об'єкту привласнюється п'ятизначний номер.

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Російську ініціативу підтримав Китай. США висловились проти - вони прагнуть зберегти свою монополію і не хочуть надавати інформацію з низки об'єктів військового призначення.