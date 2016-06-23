У КНДР назвали успішними проведені ракетні випробування

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями ракет "Мусудан" (відомою також під назвою "Хвансон-10"), йдеться у повідомленні.

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Як заявив Кім Чен Ин, відтепер Північна Корея має в своєму розпорядженні засоби для нанесення удару по об'єктах США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер КНДР додав, що країна і далі буде нарощувати ударний ядерний потенціал для атак на американські цілі.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Північна Корея провела два запуски ракет середньої дальності "Мусудан".