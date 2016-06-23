У Британії поменшало прихильників виходу з ЄС – соціологи

Згідно с найновішим дослідженням центру Ipsos MORI, результати якого були оприлюднені 23 червня, прихильники членства Британії у ЄС переважують прибічників Brexit. Про це з посиланням на Reuters пише "Українська правда".

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Опитування проводилося у вівторок і середу (в середу до 20.00). Були опитані 1592 респонденти. За збереження Британії у ЄС висловилися 52% опитаних. Вихід країни з Євросоюзу підтримують 48%.

Зазначається, що після публікації даних цього опитування фунт стерлінгів зріс по відношенню до долара до рівня шестимісячної давності.

Нагадаємо, о 7 ранку у Великобританії почалося голосування на референдумі, який повинен визначити подальшу долю членства країни в ЄС. На референдумі виборцям задають питання "чи Повинна Великобританія залишатися членом ЄС або повинна залишити його?".

Британці повинні вибрати між варіантами "Залишитися членом ЄС" і "Покинути ЄС". У голосуванні можуть взяти рекордні 46,5 млн виборців.

Як повідомлялося, опитування, оприлюднені в середу напередодні референдуму, показали, що прихильники виходу Великобританії з ЄС лідирують з незначним відривом.

Так, опитування TNS показало, що 43% британців готові проголосувати за вихід Великобританії з ЄС. Тих, хто хоче, щоб країна залишилася в блоці, 41%. Інше опитування, центру Opinium, дало лише 1 процентний пункт переваги прихильникам Brexit – за нього готові проголосувати 45%, проти - 44%.