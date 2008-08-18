Грузія прагнула зупинити російську армію "якомога північніше"

Рішення Грузії атакувати Цхінвалі було прийняте тільки після того, як до Південної Осетії почали входити російські війська.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник грузинського Центру стратегічних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.

«Звісно, СААКАШВІЛІ знав, що росіяни осторонь не стоятимуть! А що він повинен був зробити? Перед цим конфліктом з Осетії були евакуйовані діти та жінки. Після перестрілок грузинська сторона оголосила мораторій на ведення вогню. Але потім СААКАШВІЛІ одержав повідомлення, що з тунеля (Рокський тунель, що сполучає Північну і Південну Осетію – УНІАН) виходить колона російської бронетехніки», - сказав О.Ронделі.

Він наголосив, що Цхінвалі був атакований грузинськими військами тільки після того, як стало зрозуміло, що підтягується російська колона.

За словами експерта, перед грузинськими військовими ставилося тільки одне завдання - зупинити якомога північніше росіян, адже ніхто не знав, які сили заходять.