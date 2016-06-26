Сноуден назвав прийнятий Держдумою РФ закон "Старшого брата" "невиправданим порушенням прав людей"

У своєму Twitter Сноуден, колишній співробітник Агентства національної безпеки США, який отримав притулок у Росії, назвав прийняті Держдумою поправки "непрацюючим і невиправданим порушенням прав людей". На його думку, законопроект, який він назвав "Старшим братом" (за аналогією з системою масового стеження, описаною в книзі Джорджа Оруелла "1984"), "ніколи не повинен бути підписаний", передає РБК.

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Вимогу до операторів зв'язку та інтернет-компаній зберігати текстові повідомлення користувачів, їхні розмови, а також "зображення, звуки, відео-, інші повідомлення" до шести місяців Сноуден назвав "не просто небезпечною, але і непрактичною".

"Масове стеження не працює. Законопроект забере гроші і свободу у кожного росіянина, при цьому рівень безпеки не виросте", - упевнений Сноуден.

Як повідомляв УНІАН, поправки, розроблені депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим, були прийняті Державної думою 24 червня. Згідно з ними дані, які зобов'яжуть зберігати операторів зв'язку і інтернет-компанії, повинні надаватися правоохоронним органам без рішення суду.

Поправки до "антитерористичного" пакету також зобов'язують організаторів поширення інформації в мережі інтернет" декодувати всі зашифровані повідомлення користувачів. За відмову передати ФСБ "ключі" до зашифрованого трафіку інтернет-компаніям загрожує штраф від 800 тис. до 1 млн руб.