Глава МЗС Туреччини приїде до Росії

Він приєднається до засідання Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), передає CNN Turk.

Чавушоглу, як очікується, на полях ОЧЕС проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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