Глава МЗС Туреччини приїде до Росії
18:17, 27 червня 2016Світ
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 1 липня приїде у російське місто Сочі.
REUTERS
Він приєднається до засідання Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), передає CNN Turk.
Чавушоглу, як очікується, на полях ОЧЕС проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
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