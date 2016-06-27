Глава МЗС Туреччини приїде до Росії

18:17, 27 червня 2016
Світ
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 1 липня приїде у російське місто Сочі.

REUTERS

Він приєднається до засідання Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), передає CNN Turk.

Чавушоглу, як очікується, на полях ОЧЕС проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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