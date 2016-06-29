Іспанія проти переговорів з Шотландією про перспективу членства в ЄС - прем'єр
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловився проти переговорів з Шотландією про перспективу членства в Європейському Союзі з огляду на референдум у Великій Британії про вихід Сполученого Королівства з ЄС.
Про це Рахой сказав на прес-конференції в рамках зустрічі лідерів країн-членів ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.
"Я хочу бути дуже чітким... Шотландія не має правоздатності вести переговори з Європейським Союзом. Іспанія виступає проти будь-кого іншого, крім уряду Сполученого Королівства (вести перемовини про майбутнє у ЄС після британського референдуму - УНІАН)", - заявив Рахой.
"Я надзвичайно проти цього... І я вірю, що всі категорично проти цього. Якщо Сполучене Королівство залишає ЄС..., Шотландія (також) залишає", - заявив Рахой.
Читайте такожУ Європарламенті закликають "не підвести" Шотландію, яка хоче залишитися в ЄС
Як повідомляв УНІАН, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен наголосила, що Шотландія має намір залишатись у Євросоюзі.
23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%, при цьому в межах Шотландії 62% виборців висловилися за те, щоб залишитися в ЄС, а 38% - щоб залишити його. Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон анонсував свою відставку.
Для багатьох британських та європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою.
Читайте такожКемерон: Рішення по Brexit будуть прийняті після призначення нового прем'єр-міністра
У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки і можуть бути подовжені за консенсусом сторін.