У Кабулі внаслідок вибуху загинули 40 випускників поліцейської академії

За даними місцевої влади, в машинах їхали випускники поліцейської академії, передає Бі-бі-сі. Повідомляється, що на шляху проходження автоколони спрацювали два вибухових пристрої. Імовірно, як мінімум, один з них привів у дію смертник.

Читайте такожУ Кабулі смертник підірвав автобус з працівниками суду

Відповідальність за напад взяли на себе таліби.

Інцидент стався через тиждень після нападу в Кабулі на автобус, який перевозив непальців, які охороняли посольство Канади. В результаті тієї атаки загинули 14 людей.