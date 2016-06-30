У Кабулі внаслідок вибуху загинули 40 випускників поліцейської академії
13:09, 30 червня 2016Світ
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Щонайменше 40 людей загинули в результаті нападу смертника на автоколону в західній частині афганської столиці Кабула.
REUTERS
За даними місцевої влади, в машинах їхали випускники поліцейської академії, передає Бі-бі-сі. Повідомляється, що на шляху проходження автоколони спрацювали два вибухових пристрої. Імовірно, як мінімум, один з них привів у дію смертник.
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Відповідальність за напад взяли на себе таліби.
Інцидент стався через тиждень після нападу в Кабулі на автобус, який перевозив непальців, які охороняли посольство Канади. В результаті тієї атаки загинули 14 людей.
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