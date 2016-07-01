У США повідомили про російський фрегат, який "ризиковано та непрофесійно" стежив за їх авіаносцем

Сторожовий корабель РФ "Ярослав Мудрий" у четвер проводив стеження за американським авіаносцем Dwight D. Eisenhower. Про це повідомили у ВМС США, з посиланням на Defence News пише "Європейська правда".

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Російський фрегат, що бере участь в операціях проти "Ісламської держави" повторив небезпечні маневри біля американського корабля. Зокрема, він наблизився на 137 метрів до крейсера San Jacinto, що входить до групу супроводу авіаносця.

При цьому, відзначає видання, на верхній палубі "Ярослава Мудрого" у цей момент знаходилися десять осіб, а зброя була розкрита. Дії фрегата американські військові охарактеризували як "ризикові і вкрай непрофесійні".

Потім "Ярослав Мудрий" встав у кільватер San Jacinto і подав сигнал "Не перетинай мій курс", який у повідомленні ВМС США названий таким, що "суперечить духу угоди" про попередження інцидентів на морі.

Подальші дії фрегата американські військові оцінили як "рутинні, безпечні і професійні".

Як повідомлялось, 29 червня в Пентагоні повідомили, що "Ярослав Мудрий", у небезпечному зближенні з яким російське Міноборони звинуватило есмінець "Грейвлі" ВМС США, сам виконував небезпечні маневри.