Столтенберг звинуватив Москву в порушенні угоди "НАТО-Росія"

"Все, що ми робимо на сході, є відповіддю на поведінку Росії. В цьому не може бути ніяких сумнівів. Ніхто не говорив про таку військову присутність у східній частині альянсу, до того як Росія незаконно анексувала Крим і з допомогою військової сили дестабілізувала ситуацію на Україні", - розповів Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

Глава альянсу нагадав, що "Основоположний акт НАТО-Росія" передбачає повагу суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, а Росія продемонструвала неповагу до територіальної цілісності Грузії і України, а, крім того, останнім часом істотно посилила свою військову присутність.

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"Ми повинні реагувати на дії Росії, яка в три рази збільшила свої військові витрати, починаючи з 2000 року, веде себе агресивно і змінює усталені європейські кордони з допомогою військової сили", - пояснив Столтенберг.

Він також нагадав про постійні військові маневри Росії, в деяких з яких було задіяно понад 100 тисяч військовослужбовців, і про агресивну риторику Москви, спрямовану на залякування сусідів.

При цьому, стверджує генсек НАТО, альянс буде продовжувати прагнути до більш конструктивної співпраці з Москвою в рамках ради НАТО-Росія. За словами Столтенберга, досягнуто угоду про проведення нової подібної зустрічі, темою яких стане прозорість взаємовідносин та мінімізація ризиків.

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"Кілька місяців тому ми бачили знищення російського літака Туреччиною. Ми бачили небезпечну поведінку російських літаків над Балтійським морем, де вони надмірно зближувалися з американськими кораблями і літаками. Подібні інциденти небезпечні. Ми хочемо розробити механізми і канали зв'язку для припинення подібних інцидентів", - зазначив глава альянсу.

Столтенберг в черговий раз підкреслив, що НАТО не шукає конфронтації з Росією. "Холодна війна вже історія. І ми хочемо, щоб так було", - зазначив він.