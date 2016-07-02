Пентагон заявив про знищення двох воєначальників ІД
02:26, 02 липня 2016Світ
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Два високопоставлених воєначальника "Ісламської держави" були вбиті в Іраку в результаті авіаударів коаліційних сил поблизу міста Мосул.
REUTERS
Про це повідомляє BBC з посиланням на Пентагон.
Один з бойовиків - Басім Мухаммед Султан Ахмад аль-Бахарі - був заступником військового міністра ІД і в 2014 році особисто керував захопленням Мосула.
Ім'я другого - Хатім Таліб аль-Хамдуні. Вважається, що він був нижчий за рангом і командував одним з підрозділів ІД.
У Пентагоні зазначають, що знищення цих двох воєначальників ІД має наблизити звільнення Мосула, головного оплоту бойовиків на півночі Іраку.
"Їх смерті, разом із іншими ударами по лідерах ІД минулого місяця, значно погіршили керівні якості бойовиків в Мосулі, і позбавили північ Іраку від двох провідних військових фахівців", - зазначив речник Пентагону Пітер Кук.
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