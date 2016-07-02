У Карлових Варах почався традиційний міжнародний кінофестиваль

Головна культурна подія літа в Чехії стартувала традиційним променадом кінозірок червоною килимовою доріжкою, що веде до готелю "Термал". Саме тут, як і щороку, вже традиційно відбулось урочисте відкриття фестивалю, передає радіо "Свобода".

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Серед "зірок" фестивалю – відомий американський актор, двічі номінант на "Оскара" Вілем Дефо. Він цього року в Карлових Варах буде відзначений найвищою нагородою фестивалю – "Кришталевим глобусом" за внесок у розвиток світового кіномистецтва.

Програму фестивалю відкриє світова прем’єра чеської стрічки "Антропоїд", присвячена драматичним подіям Другої світової війни на чеських теренах.

Україна у програмі фестивалю в Карлових Варах не представлена.

Кінофестиваль триватиме до 9 липня і обере переможців у таких номінаціях: найкращий фільм, актор і актриса, режисер, сценарист.

Організаторам кінофестивалю і цього року вдалося втримати ціни квитків на кіноперегляди на рівні минулих років, у середньому 60 чеських крон (у перерахунку трохи більше ніж 60 грн).