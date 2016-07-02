Офіційний журнал Євросоюзу опублікував рішення про продовження санкцій проти Росії

Текст рішення опублікований в Офіційному журналі Євросоюзу. "1 липня 2016 року Рада ЄС продовжила термін дії економічних санкцій, що стосуються окремих секторів російської економіки, до 31 січня 2017 року", - говориться в повідомленні.

Читайте такожМеркель: продовження санкцій проти Росії ніщо не зупиняєЯк повідомляв УНІАН, Рада ЄС 1 липня продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців - до 31 січня 2017 року.

Нагадаємо, санкції проти РФ були введені 31 липня 2014 року через анексію Криму і були посилені у вересні 2014 року.

9 березня 2015 року Європейська Рада вирішила зв'язати термін дії санкцій з повним виконанням Росією Мінських угод.