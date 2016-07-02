Офіційний журнал Євросоюзу опублікував рішення про продовження санкцій проти Росії
12:30, 02 липня 2016Світ
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Рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на півроку набуло чинності сьогодні.
Рада ЄС 1 липня продовжила економічні санкції проти Росії \ censor.net.ua
Текст рішення опублікований в Офіційному журналі Євросоюзу. "1 липня 2016 року Рада ЄС продовжила термін дії економічних санкцій, що стосуються окремих секторів російської економіки, до 31 січня 2017 року", - говориться в повідомленні.
Читайте такожМеркель: продовження санкцій проти Росії ніщо не зупиняєЯк повідомляв УНІАН, Рада ЄС 1 липня продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців - до 31 січня 2017 року.
Нагадаємо, санкції проти РФ були введені 31 липня 2014 року через анексію Криму і були посилені у вересні 2014 року.
9 березня 2015 року Європейська Рада вирішила зв'язати термін дії санкцій з повним виконанням Росією Мінських угод.
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