У Багдаді пролунав вибух: 18 загиблих, 45 поранених

Ще 45 були поранені, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

У центрі міста вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Вибух стався в Карада — людному торговому і комерційному районі. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за подію.

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Автомобіль вибухнув біля шиїтської святині", повідомляє Skynews Arabia з посиланням на джерела в силах безпеки Іраку. Телеканал уточнює, що вибух стався під час священного місяця Рамадан і припав на "годину пік покупок", які повинні були зробити люди, щоб підготуватися до свята.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня щонайменше 12 осіб загинули і 32 були поранені, коли смертник в жилеті з вибухівкою підірвався у мечеті в Абу-Грейб, приблизно за 15 миль на захід від столиці Іраку Багдада.