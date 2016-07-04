Потужний вибух стався поблизу другої святині ісламу - Мечеті Пророка в Медині

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на супутниковий телеканал Al Arabiya.

За його даними, терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля КПП при в'їзді на територію комплексу. Інформації про жертви або постраждалих поки не надходило.

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У результаті загорілися кілька припаркованих неподалік від місця події автомобілів. Даних про те, хто несе відповідальність за напад, немає.

Як відомо, Мечеть Пророка є другою святинею в ісламі після Заповідної мечеті в Мецці.