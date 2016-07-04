Потужний вибух стався поблизу другої святині ісламу - Мечеті Пророка в Медині
20:52, 04 липня 2016Світ
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Потужний вибух стався біля мечеті Пророка (Аль-Масджид ан-Набаві) у Медині на заході Саудівської Аравії.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на супутниковий телеканал Al Arabiya.
За його даними, терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля КПП при в'їзді на територію комплексу. Інформації про жертви або постраждалих поки не надходило.
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У результаті загорілися кілька припаркованих неподалік від місця події автомобілів. Даних про те, хто несе відповідальність за напад, немає.
Як відомо, Мечеть Пророка є другою святинею в ісламі після Заповідної мечеті в Мецці.
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