Кремль заявляє про підготовку засідання Ради Росія-НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам у Москві прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Путін вже провів оперативне засідання з постійними членами Ради безпеки... обговорювалася міжнародна проблематика, зокрема, відбувся обмін думками з питань, пов'язаних із зміцненням довіри в небі над Балтикою - в продовження тієї розмови Путіна і (президента Фінляндії Саулі) Нііністьо, яка нещодавно відбулася у Фінляндії», - зазначив він.

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«Крім того обговорювалися деякі питання, пов'язані з можливими контактами по лінії Ради Росія-НАТО найближчим часом», - додав прес-секретар.

Також він додав, що обговорювалося «стан справ у Сирії».

Як повідомляв УНІАН, засідання Ради НАТО-Росія відбудеться після саміту Альянсу у Варшаві (8-9 липня), а не до нього, як цього очікували в штаб-квартирі. Перше майже за 2 роки засідання Ради НАТО-Росія відбулося у квітні поточного року.