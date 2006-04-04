Рецепт щастя: вхопити слона за хвіст

Індійські відчайдухи ганялися за слонами, намагаючись вхопити їх за хвіст. У такий спосіб тут відзначали фестиваль слонів.

Кому ж пощастило піймати кремезну тварину – буде щасливим увесь рік. Перегони супроводжували гучні барабани і національна музика..

Слон в Індії – священний. Він - символ багатства та сили. Велетенська тварина – герой багатьох будистських історій та прикмет. Тут вірять: хто нашкодить цій тварині – буде проклятий.

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