Росія блефує - Саакашвілі
08:51, 27 серпня 2008Світ
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Грузинський лідер сподівається на підтримку
Росія блефує і результат конфлікту буде діаметрально протилежним тому, якого очікує Москва.
Про це заявив президент Грузії Михаїл Саакашвілі в інтерв‘ю інформагентству Reuters.
Так грузинський лідер відреагував на підписання напередодні російським президентом Дмитром Медведєвим указу про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.
Саакашвілі заявив, що сподівається на міжнародну підтримку у збереженні цілісності країни.
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