Росія блефує - Саакашвілі

Росія блефує і результат конфлікту буде діаметрально протилежним тому, якого очікує Москва.

Про це заявив президент Грузії Михаїл Саакашвілі в інтерв‘ю інформагентству Reuters.

Так грузинський лідер відреагував на підписання напередодні російським президентом Дмитром Медведєвим указу про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Саакашвілі заявив, що сподівається на міжнародну підтримку у збереженні цілісності країни.

ICTV