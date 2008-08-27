Росія блефує - Саакашвілі

08:51, 27 серпня 2008
Світ
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Грузинський лідер сподівається на підтримку

Росія блефує і результат конфлікту буде діаметрально протилежним тому, якого очікує Москва. 

Про це заявив президент Грузії Михаїл Саакашвілі в інтерв‘ю інформагентству Reuters.

Так грузинський лідер відреагував на підписання напередодні російським президентом Дмитром Медведєвим указу про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Саакашвілі заявив, що сподівається на міжнародну підтримку у збереженні цілісності країни.

ICTV

 

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