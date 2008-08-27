Абхазія запропонувала "тимчасову прописку" кораблям ЧФ РФ

Абхазія пропонує створити умови для тимчасового базування в самопроголошеній республіці кораблів Чорноморського флоту Росії, заявив в середу абхазький президент Сергій Багапш, пишуть Известия.ру. "Ви самі знаєте, яка активізація зараз йде в Грузії, в Батумі і Поті по нарощуванню військово-морського флоту НАТО, і ми вживатимемо заходів у відповідь", - сказав президент Абхазії.

"Ми в майбутньому зробимо так, щоб кораблі Чорноморського флоту могли тимчасово базуватися у нас", - підкреслив Багапш. Це заяву президент Абхазії зробив після того, як побував на борту російського крейсера "Москва", який в середу став на рейд в порту столиці самопроголошеної республіки Сухумі.

Президент Абхазії підкреслив, що кораблі російського флоту вперше офіційно відвідали “вже визнану республіку Абхазія”. "Вони прибули на моє особисте запрошення і нанесли дружній візит, сподіваюся, що не останній", -сказал Багапш.