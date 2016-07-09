Саміт НАТО у Варшаві: лідери Альянсу заявили про єдність у підтримці України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій сьогодні у Варшаві за результатами засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, що відбулося в рамках саміту Альянсу.

"Ми єдині у своїй підтримці суверенітету України, її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права визначати власне майбутнє та зовнішню політику без зовнішнього втручання, у відповідності до Гельсінського заключного акту", - йдеться в заяві.

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В документі зазначається, що глави держав та урядів країн-учасників Комісії Україна-НАТО зустрілися сьогодні у Варшаві, щоб "розглянути та ще більше зміцнити наше співробітництво в рамках Хартії про особливе партнерство".

"Ми обговорили плани реформ в Україні і прогрес в їх реалізації, схвалили Комплексний пакет підтримки (КПП) Україні та обмінялися думками щодо ситуації у безпековому секторі України. Союзники високо оцінили зусилля президента України, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту", - констатується в заяві.

Лідери Комісії Україна-НАТО також наголосили, що, незважаючи на неодноразові заклики НАТО і міжнародного співтовариства до Росії дотримуватися міжнародного права, "Росія продовжує агресивні дії, підриваючи суверенітет, територіальну цілісність і безпеку України, порушуючи міжнародне право". "Ці події спричинили серйозні наслідки для стабільності та безпеки євроатлантичного регіону", - зазначили вони.