Голова МЗС Єгипту зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Приїзд Шукрі до Ізраїлю 10 липня став першим за 9 років візитом голови МЗС Єгипту до цієї країни.

Перед зустріччю з Нетаньяху Шукрі заявив, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, який триває десятиліття, матиме позитивний вплив на ситуацію на Близькому Сході.

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«Єгипет готовий внести свій внесок у досягнення цієї мети», – зазначив Самех Шукрі.

Його візит до Ізраїлю відбувається на тлі зусиль Франції щодо повернення палестинців та ізраїльтян за стіл переговорів.

29 червня Самех Шукрі мав схожу зустріч з представниками палестинців у Рамаллі.

Єгипет стверджує, що мир повинен передбачати створення незалежної палестинської держави у кордонах 1967 року зі Східним Єрусалимом.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що лише прямі переговори з палестинцями можуть покласти край багаторічному конфлікту. Але палестинська влада каже, що розширення ізраїльських поселень фактично позбавляє перспективи мирних переговорів.