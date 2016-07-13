Тереза Мей стала новим прем'єром Великобританії (фоторепортаж)

Як повідомляє The Guardian, колишній міністр внутрішніх справ Британії в уряді Девіда Кемерона Тереза Мей здійснила традиційний візит до Букінгемського палацу для зустрічі із Королевою Єлизаветою II, де була затверджена новим очільником британського уряду.

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Призначення Мей у Букінгемському палаці відбулося незабаром після того як Девід Кемерон також відвідав палац, щоб подати у відставку.

У Букінгемському палаці Мей взяла участь у церемонії "цілування рук", що є відомим конституційним терміном офіційного призначення на посади членів уряду.

Як повідомляв УНІАН, королева Великобританії Єлизавета II прийняла відставку прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який подав їй відповідне прохання, і вже покинув Букінгемський палац.

Кемерон побажав Терезі Мей на посаді прем'єра вдало провести переговори про вихід країни зі складу Євросоюзу.

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"Я впевнений, що Тереза ​​зможе забезпечити сильне і стабільне лідерство і виконати положення маніфесту Консервативної партії, з яким ми були обрані, я бажаю їй домогтися найкращих умов на переговорах про вихід Великобританії зі складу ЄС", - сказав він.

"Я порекомендую Її Величності попросити Терезу Мей сформувати нову адміністрацію. Мені приємно, що другий раз в британській історії новий прем'єр-міністр буде жінкою, вона знову буде консерватором", - додав чинний прем'єр.

Нагадаємо, Девід Кемерон вирішив піти у відставку з посади голови британського уряду після оголошення результатів референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Тоді після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.