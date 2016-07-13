Кемерон пішов у відставку (фоторепортаж)
Королева Великобританії Єлизавета II прийняла відставку прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який подав їй відповідне прохання. Він вже покинув Букінгемський палац.
Оскільки спадкоємиця Кемерона на цій посаді Тереза Мей поки ще офіційно не вступила на посаду нового глави правлячого кабінету торі, в даний момент в структурі виконавчої влади Сполученого Королівства виник вакуум, повідомляє ТАСС.
Проте зовсім скоро він буде заповнений, оскільки монарх з хвилини на хвилину наділить Мей прем'єрськими повноваженнями.
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Відзначається, що Кемерон вже залишив резиденцію на Даунінг-стріт. Після виголошеної прощальної промови на посаді прем'єра політик разом з сім'єю підійшов до дверей резиденції на Даунінг-стріт з позначеною на ньому цифрою "10" і обійняв перед об'єктивами фото - і телекамер свою дружину Саманту і трьох дітей - доньок Ненсі і Флоренс, а також сина Артура. Після цього Девід і Саманта сіли в прем'єрський Jaguar, а діти - в мінівен Ford. Потім кавалькада рушила вулицями Уайтхолл і Мелл в Букінгемський палац, і обидві згадані автомашини в'їхали на територію монаршої резиденції.
Згідно з повідомленням, Кемерон побажав Терезі Мей на посаді прем'єра вдало провести переговори про вихід країни зі складу Євросоюзу.
"Я впевнений, що Тереза зможе забезпечити міцне і стабільне лідерство і виконати положення маніфесту Консервативної партії, з яким ми були обрані, я бажаю їй домогтися найкращих умов на переговорах про вихід Великобританії зі складу ЄС", - сказав він.
"Я порекомендую Її Величності попросити Терезу Мей сформувати нову адміністрацію. Мені приємно, що другий раз в британській історії новий прем'єр-міністр буде жінкою, вона знову буде консерватором", - додав прем'єр.