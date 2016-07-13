Кемерон пішов у відставку (фоторепортаж)

Оскільки спадкоємиця Кемерона на цій посаді Тереза Мей поки ще офіційно не вступила на посаду нового глави правлячого кабінету торі, в даний момент в структурі виконавчої влади Сполученого Королівства виник вакуум, повідомляє ТАСС.

Проте зовсім скоро він буде заповнений, оскільки монарх з хвилини на хвилину наділить Мей прем'єрськими повноваженнями.

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Відзначається, що Кемерон вже залишив резиденцію на Даунінг-стріт. Після виголошеної прощальної промови на посаді прем'єра політик разом з сім'єю підійшов до дверей резиденції на Даунінг-стріт з позначеною на ньому цифрою "10" і обійняв перед об'єктивами фото - і телекамер свою дружину Саманту і трьох дітей - доньок Ненсі і Флоренс, а також сина Артура. Після цього Девід і Саманта сіли в прем'єрський Jaguar, а діти - в мінівен Ford. Потім кавалькада рушила вулицями Уайтхолл і Мелл в Букінгемський палац, і обидві згадані автомашини в'їхали на територію монаршої резиденції.

Згідно з повідомленням, Кемерон побажав Терезі Мей на посаді прем'єра вдало провести переговори про вихід країни зі складу Євросоюзу.

"Я впевнений, що Тереза зможе забезпечити міцне і стабільне лідерство і виконати положення маніфесту Консервативної партії, з яким ми були обрані, я бажаю їй домогтися найкращих умов на переговорах про вихід Великобританії зі складу ЄС", - сказав він.

"Я порекомендую Її Величності попросити Терезу Мей сформувати нову адміністрацію. Мені приємно, що другий раз в британській історії новий прем'єр-міністр буде жінкою, вона знову буде консерватором", - додав прем'єр.