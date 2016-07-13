В результаті авіаудару США в Афганістані ліквідований лідер одного з угруповань

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Пентагону Пітера Кука.

За його словами, авіаудари були нанесені в ісламській провінції Хорасан. Разом з Нараєм загинули ще четверо бойовиків.

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За даними Пентагону, лідер угрупування «Тарік Гідар» стояв за низкою атак в Пакистані, в тому числі за нападом у січні 2016 року на університет і за нападом в грудні 2014 року на школу, жертвами якого стали близько 150 осіб, у т. ч. 132 дитини.

У травні 2016 року угруповання, пов'язане з талібами, було визнане в США терористичним.