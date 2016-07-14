Німеччина прагне тіснішої взаємодії країн ЄС із створення спільної безпекової та оборонної політики

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Німеччина та Франція хочуть налагодити тіснішу співпрацю у галузі оборони в Європейському Союзі, слідуючи результатам референдуму у Британії про вихід з Євросоюзу. За її словами, раніше Британія "паралізувала" такі ініціативи.

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Міністр фон дер Ляйєн, представляючи доповідь щодо німецької оборонної політики, сказала, що Німеччина та Франція очолять переговори з іншими країнами для оцінки їхніх потреб щодо спільних проектів та з довготерміновою метою на шляху до спільної безпекової та оборонної політики.

"Я можу сказати з досвіду, про що Британія говорила у минулому, що вона не братиме участі в цьому", - сказала очільник німецького оборонного відомства.

"Це паралізувало Європейський Союз у питаннях закордонної та безпекової політики. Це не означає, що решта Європи залишається пасивною, але навпаки, нам потрібно рухатися далі по цих важливих питаннях", - заявила фон дер Ляйєн.

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Британія, яка завжди зберігала сильну позицію проти поступок у питаннях свого національного суверенітету на користь Євросоюзу, 23 червня на референдумі підтримала вихід з ЄС після 43 років членства в ЄС.

Міністр оборони Німеччини запропонувала створення "цивільно-військової штаб-квартири", яка би вирішувала питання розміщення місій ЄС, в тому числі розміщення європейського медичного корпусу.

У німецькій доповіді щодо безпекової політики фон дер Ляйєн відзначила, що "Безпекове середовище навколо Німеччини стало більш складним, мінливим, динамічним і таким чином усе більшою мірою непередбачуваним". У доповіді наголошувалося на загрозі з боку Росії, яка відкрито порушує питання європейського порядку миру з готовністю використовувати силу для просування своїх інтересів, що мало місце у перекроюванні кордонів у Криму та на Донбасі.

"Без фундаментальної зміни у стратегічній політиці Росія становитиме загрозу для безпеки нашого континенту в осяжному майбутньому", - заявила фон дер Ляйєн.