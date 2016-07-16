Громадян України у Туреччині просять не панікувати і за необхідності звертатися до Генконсульства
Громадян України, які перебувають у Туреччині, просять не брати участі у будь-яких акціях і за необхідності звертатися до Генконсульства.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на сторінці в Facebook.
"У зв'язку з останніми подіями в Туреччині прохання до громадян України зберігати спокій, не піддаватися паніці, не брати участі в протестних акціях та слідкувати за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.
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Для оперативного зв'язку активовано гарячу лінію Генконсульства України в Стамбулі - +90 530 612 5577 та МЗС України - +380442381657.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.