ЗМІ: Німеччина відмовилась приймати літак з Ердоганом

01:56, 16 липня 2016
Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попросив притулок у Німеччині.

REUTERS

Про це в суботу повідомляє Stratfor з посиланням на MSNBC.

За інформацією високопоставленого джерела в американській армії, раніше Ердогану було відмовлено у посадці в аеропорту Стамбула, який заблокували військові, після чого він направився до Німеччини.

Однак, як передає NBC, Німеччина відмовилась приймати літак з Ердоганом, після чого він відправився в Лондон.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

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