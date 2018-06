ЗМІ: Німеччина відмовилась приймати літак з Ердоганом

Про це в суботу повідомляє Stratfor з посиланням на MSNBC.

За інформацією високопоставленого джерела в американській армії, раніше Ердогану було відмовлено у посадці в аеропорту Стамбула, який заблокували військові, після чого він направився до Німеччини.

Однак, як передає NBC, Німеччина відмовилась приймати літак з Ердоганом, після чого він відправився в Лондон.

NBC reporting that President Erdogan's asylum request has been rejected by the Germans, he is thought to be flying to London