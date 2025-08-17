Під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.
Міжнародна агенція Reuters публікує список вимог Путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій, санкцій та російської мови в Україні.
Ключові вимоги Путіна:
- Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;
- Росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);
- Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;
- Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;
- Крим буде визнаний російським;
- частина санкцій проти РФ має бути знята;
- російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус.
У п’ятницю в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що сторони "здебільшого дійшли згоди", але остаточне рішення має ухвалити Київ. Президент Зеленський приїде до Вашингтона у понеділок для переговорів із Трампом.
Київ уже відкинув будь-які поступки територіями, зокрема у Донецькій області, яка вважається ключовим рубежем оборони. Європейські лідери також наголосили, що формальне визнання Криму російським та поступки у питанні Донбасу є неприйнятними.
Саміт на Алясці - інші новини
Як повідомляв УНІАН, західні джерела раніше заявляли, що Кремль вимагає, аби Україна поступилася Донецькою областю, частини якої наразі контролює Київ. У відповідь Путін пообіцяв заморозити лінію фронту та припинити подальші наступальні дії.
За інформацією ЗМІ, вимоги були озвучені під час зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. У понеділок Трамп планує представити ці умови президентові України Володимиру Зеленському у Вашингтоні.
Натомість Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки "на кшталт статті 5 НАТО". Європейські лідери занепокоєні, що Зеленський відмовиться від поступок, що може загострити відносини з США.