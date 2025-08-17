Диктатор висунув кілька ключових умов для припинення війни. Очікується, що Трамп обговорить це із Зеленським.

Під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.

Міжнародна агенція Reuters публікує список вимог Путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій, санкцій та російської мови в Україні.

Ключові вимоги Путіна:

Відео дня

Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;

Росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);

Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;

Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;

Крим буде визнаний російським;

частина санкцій проти РФ має бути знята;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус.

У п’ятницю в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що сторони "здебільшого дійшли згоди", але остаточне рішення має ухвалити Київ. Президент Зеленський приїде до Вашингтона у понеділок для переговорів із Трампом.

Київ уже відкинув будь-які поступки територіями, зокрема у Донецькій області, яка вважається ключовим рубежем оборони. Європейські лідери також наголосили, що формальне визнання Криму російським та поступки у питанні Донбасу є неприйнятними.

Саміт на Алясці - інші новини

Як повідомляв УНІАН, західні джерела раніше заявляли, що Кремль вимагає, аби Україна поступилася Донецькою областю, частини якої наразі контролює Київ. У відповідь Путін пообіцяв заморозити лінію фронту та припинити подальші наступальні дії.

За інформацією ЗМІ, вимоги були озвучені під час зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. У понеділок Трамп планує представити ці умови президентові України Володимиру Зеленському у Вашингтоні.

Натомість Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки "на кшталт статті 5 НАТО". Європейські лідери занепокоєні, що Зеленський відмовиться від поступок, що може загострити відносини з США.

Вас також можуть зацікавити новини: