Важлива зустріч у Білому домі відбудеться вже завтра.

Президент Дональд Трамп запросив європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив представник Білого дому, зустріч відбудеться в понеділок удень у Білому домі, передає ABC News.

Примітно, що ця зустріч відбудеться буквально через два дні після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Відео дня

Зустріч Зеленського і Трампа

Учора стало відомо, що Трамп чекає у себе Зеленського для обговорення майбутніх кроків щодо завершення війни.

Учора Зеленський повідомив, що готується до зустрічі з Трампом. "Готуємося до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб з'ясувати всі деталі й визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - прокоментував він.

А 9 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутнє України не може вирішуватися без участі українців. Також він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, оскільки на карту поставлено їхню власну безпеку.

Вас також можуть зацікавити новини: