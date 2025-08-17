Путін назвав саміт "успіхом", Трамп відмовився від закликів до негайного перемир’я, а Зеленський готується до переговорів у Вашингтоні.

Правитель РФ Володимир Путін здійснив свій перший візит до США з 2015 року, зустрівшись із Дональдом Трампом на Алясці. Саміт тривав 3,5 години, але завершився без угоди — натомість Путін використав його, щоб висунути свої вимоги щодо України, пише The Wall Street Journal.

Попри очікування на припинення вогню, після переговорів Трамп змінив риторику: замість закликів до негайної зупинки бойових дій він заявив про необхідність "всеохоплюючої угоди". Це фактично відкриває Путіну простір для продовження наступу на сході України.

Для Кремля зустріч стала політичною перемогою: Путін уникнув нових санкцій, показав близькі стосунки з Трампом і заявив, що Росія знову є силою, з якою потрібно рахуватися. Аналітики у Москві вважають, що лідер РФ отримав саме те, чого прагнув — легітимність та посилення свого впливу.

Відео дня

Водночас у Європі зустріч викликала тривогу. Лідери побачили візуальне підтвердження теплих відносин між Путіним і Трампом та почули сигнал: Москва не відмовляється від планів щодо України. У Кремлі ж заявили, що саміт був "приголомшливим успіхом".

Наступним кроком стане зустріч Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Українського президента не запросили на переговори в Алясці, і тепер очікується напружений діалог із американським лідером.

Експерти зазначають, що шансів на швидке врегулювання війни небагато. "Бульбашка завищених очікувань луснула", — охарактеризував ситуацію московський аналітик Андрій Колесніков.

Саміт на Алясці - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися вперше від початку війни. Переговори тривали понад три години, але угоди не досягли.

Путін використав платформу для озвучення вимог до України, тоді як Трамп відмовився від закликів до негайного перемир’я. У п’ятницю в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що сторони "здебільшого дійшли згоди", але остаточне рішення має ухвалити Київ. Президент Зеленський приїде до Вашингтона у понеділок для переговорів із Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: