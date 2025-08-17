'Ціна за мир': Путін хоче всю Донецьку область без бою, - The Telegraph

Він озвучив цю вимогу на саміті з Трампом. Американський лідер підтримав її.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку плану правителя Росії Володимира Путіна, який передбачає передачу під контроль Москви ключових територій на сході України в обмін на припинення війни.

Як повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, Кремль вимагає, аби Україна поступилася Донецькою областю, частини якої наразі контролює Київ. У відповідь Путін пообіцяв заморозити лінію фронту та припинити подальші наступальні дії.

За інформацією ЗМІ, вимоги були озвучені під час зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. У понеділок Трамп планує представити ці умови президентові України Володимиру Зеленському у Вашингтоні.

Джерела в Республіканській партії повідомили, що Трамп вважає поступки територіями "частиною ціни за мир". Водночас він пропонує Києву гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО, які зобов’язали б США та європейських союзників реагувати на нову російську агресію.

Європейські лідери занепокоєні, що Зеленський категорично відхилить будь-які пропозиції щодо передачі українських земель, що може викликати різку реакцію Трампа. Напередодні саміту в неділю у Вашингтоні має відбутися зустріч лідерів коаліції на чолі з Великою Британією, Францією та Німеччиною.

У Лондоні наголосили, що будь-які домовленості про територіальні поступки можуть бути ухвалені лише за згодою українського уряду.

Позиція Києва

Президент Зеленський у своєму зверненні подякував союзникам за підтримку та заявив, що "Україна не готова обговорювати відмову від власних територій". За його словами, головною умовою миру має залишатися "повне припинення вбивств та гарантії безпеки для українців".

Аналітики наголошують: передача Донецької області без бою може створити Росії плацдарм для подальших наступів на Запорізьку й Дніпропетровську області, а також наблизити нову хвилю атак на Київ.

Москва, своєю чергою, сигналізує, що не готова відмовитися від стратегічних південних територій, які забезпечують сухопутний коридор до Криму.

Саміт на Алясці - умови для України

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Трамп і Путін зустрілися на Алясці. Путін запропонував мир в обмін на Донецьку область, кажуть джерела, але не погодився на припинення вогню.

Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки "на кшталт статті 5 НАТО". Європейські лідери занепокоєні, що Зеленський відмовиться від поступок, що може загострити відносини з США.

