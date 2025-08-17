Європейські лідери хочуть спробувати максимально вплинути на переговорний процес, тому що не хочуть залишати ініціативу Путіну.

Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб підвищити шанси українського президента Володимира Зеленського на переговорах із президентом США Дональдом Трампом і відправлять разом із ним своїх найсильніших переговірників.

За словами двох європейських дипломатів і джерела, знайомого із ситуацією, розробляються плани відправити разом із Зеленським до Вашингтона щонайменше одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Александра Стубба, пише Politico.

Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти загостренню між Трампом і Зеленським та переконати президента США долучити Європу до подальших переговорів.

Видання зазначило, що Європа та Україна розглядають зустріч у понеділок як ключ до того, щоб Трамп не погодився на неприйнятні для них вимоги російського диктатора Володимира Путіна, такі як передача РФ окупованих українських земель.

Європейські союзники України також прагнуть уникнути чергової форс-мажорної ситуації з боку Зеленського, яка може підірвати відносини в цей непростий момент.

За словами джерела видання, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який встановив тісні стосунки з Трампом, також може поїхати у Вашингтон.

"Підсумки зустрічі на Алясці стурбували Європу, оскільки Трамп повірив значній частині аргументів Путіна", - сказав Каміль Гранд, колишній високопосадовець НАТО.

Річ у тім, що Трамп відмовився від анонсованих санкцій проти Росії в разі, якщо зустріч не призведе до прориву, і перейшов від прагнення до негайного припинення вогню до всеосяжної угоди, використовуючи формулювання, близькі до фраз Путіна.

"Зустріч не розглядається як повна катастрофа, але європейці занепокоєні напрямком розвитку подій. Звідси і прагнення уникнути нової драми під час майбутнього візиту Зеленського", - додав Гранд.

Видання зазначило, що хоча публічно Європа й Україна виглядали оптимістично, у приватному порядку офіційні особи з побоюванням поставилися до урочистого повернення Путіна на Захід, де він забезпечив собі видимість глобальної легітимності, не роблячи водночас тих жестів у бік миру, яких прагнули США, Європа й Україна.

"Вони хочуть спробувати максимально вплинути на переговорний процес, тому що... не хочуть залишати ініціативу Путіну", - заявив Джузеппе Спатафора, колишній співробітник НАТО, і додав, що у європейців є вплив, але він обмежений.

Візит Зеленського до США

Після зустрічі на Алясці, Трамп заявив, що чекає у себе Зеленського, щоб обговорити подальші кроки щодо завершення війни в Україні.

Зеленський уже відреагував і заявив, що готується до цієї зустрічі.

Раніше французький президент Еммануель Макрон заявляв, що Європа також має намір брати участь у будь-яких переговорах щодо України, оскільки від цього залежить і європейська безпека.

